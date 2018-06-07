В Одесской области нетрезвый водитель ограбил АЗС и заставил полицию гоняться за собой по трассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции в области.

О том, что в магазин на заправке ворвался нетрезвый мужчина и вынес несколько бутылок элитного алкоголя и сигарет, заявил работник АЗС. Три экипажа полиции приняли вызов и догнали подозреваемого, но он решил устроить гонки.

Пытаясь оторваться от полиции, водитель кидался стеклянными бутылками и всем, что попадалось под руку. Некоторые снаряды попали в цель и поцарапали служебную машину патрульных.

"Автомобиль Volkswagen Golf был остановлен на 300-м км автодороги "Киев-Одесса": патрульные предупредили водителя о возможности применения огнестрельного оружия, после чего он остановил свое транспортное средство", - сказано в сообщении.

На нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 130 КУпАП (управление в состоянии опьянения) и ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке).

Также было установлено, что 35-летний водитель причастен к совершению ряда других правонарушений.

Напомним, в Молдове ужесточили наказание для водителей, которых поймали пьяными за рулем. Кроме обычных штрафов к ним будут применять нетрадиционые методы воздействия.