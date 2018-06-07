Бойцы ВСУ отбили наступление оккупантов

На Донбассе ранены двое военнослужащих, судьба еще двух бойцов остается неизвестной.
Об этом в четверг, 7 июня, пишет УНИАН со ссылкой на командира мотопехотного батальона подполковника Валерия Кирика.
По его словам, 6 июня около 19:00 враг пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл.
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"Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружили противника и вступили в бой", - отметил командир.
В итоге наступление оккупантов было отбито.
"В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной", - рассказал Кирик.
Эту информацию подтвердил начальник пресс-центра Объединенных сил Юзеф Венскович, пишет "Укринформ".
"Погибших у нас за прошлые сутки нет, двое военнослужащих ранены, судьба еще двух остается неизвестной", - сказал он.
Напомним, Совет Безопасности ООН одобрил заявление по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности страны, осуждаются нарушения режима прекращения огня на Донбассе и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения.