Спасатели отчитались об окончательной ликвидации пожара в Чернобыле

В тушении пожара участвовали 25 единиц техники и 138 человек

Пожар в Чернобыльской зоне полностью ликвидирован.



Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосчС).



"В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован", – говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали 25 единиц техники и 138 человек. Авиация ГосЧС с начала работ осуществила 69 сбросов воды (318 тонн).



Отмечается, что сейчас радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В Чернобыле радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Напомним, 5 июня в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес. Площадь возгорания составляла 10 гектаров. На месте возгорания были найдены факелы. Полиция открыла уголовное дело по факту пожара.