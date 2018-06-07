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Видео В Голосеевском парке Киева разгромили лагерь ромов

<span class="label red">Видео</span> В Голосеевском парке Киева разгромили лагерь ромов
Фото: Скриншот

Это уже не первый погром цыганских поселений в столице

07.06.18 55
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"Национальные дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.

Соответствующее видео опубликовано на странице организации в Facebook.

В видеоролике зафиксировано, как члены "Нацдружин" ломают построенные из бревен жилища.

"Сейчас! Субботник в Голосеево - освобождаем парк от "мусора", - говорится в подписи к видео.

Ранее "Национальные дружины" уже предупреждали, что планируют очистить Голосеевский парк от ромов, которые разбили там лагерь.

Напомним, во Львове неизвестные разгромили табор ромов, который появился возле пгт Рудное Железнодорожного района города. Ранее в Киеве на Лысой горе участники националистической организации С14 выгнали ромов и сожгли их палатки и вещи.

После этого председатель отдела ромов и странствующих групп директората демократического управления и антидискриминации Совета Европы Торстен Аффлербах посоветовал Украине перенять европейский опыт и выделить ромам места для таборов.

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