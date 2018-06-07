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Ситуация на Донбассе

Шпиона "ЛНР" приговорили в Лисичанске к восьми годам тюрьмы

Шпиона "ЛНР" приговорили в Лисичанске к восьми годам тюрьмы
Фото: СБУ

Его задержали в апреле этого года

07.06.18 19
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Лисичанский городской суд присудил восемь лет лет тюремного заключения информатору, который находясь на мирной территории Луганской области, собирал информацию по заданию "куратора из МГБ ЛНР".

Как сообщили в Службе безопасности Украины, обвиняемого задержали в апреле 2018 года в Лисичанске во время выемки носителя информации со специально оборудованного тайника.

Оперативники СБУ установили, что в течение 2017 года задержанный по заданию "оперативного уполномоченного МГБ ЛНР" собирал информацию о расположении украинских блокпостов и военной техники ВСУ.

Кроме того, он фиксировал номера и марки автомобилей сотрудников правоохранительных органов для осуществления диверсий и подрывов.

Следователи также заочно сообщили о подозрении "оперативному уполномоченному МГБ ЛНР" в создании террористической организации и объявили его в розыск.

Напомним, СБУ задержала полковника запаса, шпионившего на РФ.

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