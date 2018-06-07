В Украине открыли новое месторождение газа

В Харьковской области открыто новое месторождение природного газа.



Об этом сообщает пресс-служба Укргаздобычи в четверг, 7 июня.



Отмечается, что на этапе геологического изучения запасы месторождения составляют 200 млн куб. м газа, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз – 2 млрд куб. м.

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В Укргаздобычи отметили, что после получения специального разрешения в декабре 2016 года месторождение открыто в рекордно короткие сроки – менее чем за 1, 5 года.



При этом в среднем период от выдачи лицензии до промышленной разработки месторождения обычно составляет несколько лет. Он состоит из таких этапов, как сейсмические исследования, разведочное бурение, оценочное бурение и эксплуатационное бурение.

Отметим, ранее компания Black Sea Oil and Gas (BSOG) обнаружила в румынских территориальных водах Черного моря, по предварительным данным, от 10 до 20 миллиардов кубических метров природного газа.