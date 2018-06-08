На Донбассе ранены четверо украинских военных

За прошедшие сутки боевики 37 раз нарушили перемирие, 10 раз применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 2 раза артиллерию калибра 122 мм.
За прошедшие сутки в боях ранения получили четверо наших воинов. По данным разведки, противнику нанесены потери: один оккупант уничтожен и двое ранены.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк.
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На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На Донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка.
Имеет признаки обострения ситуация на Мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединское, где в течение суток враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов.
Напомним, 6 июня противник 25 раз нарушил режим прекращения огня, в частности 2 раза применял минометы.Во время боевых действий погибли 2 наших военных и еще 2 получили ранения. По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения.