Жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в СИЗО на территории оккупированного Крыма, находится под угрозой.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Його жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - написала Беца.

Політв'язень В.Балух голодує більше 80-и днів в окупованому Криму.Його життя під загрозою Вимагаємо його звільнення pic.twitter.com/BLxbOsVRtl — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 червня 2018 р.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

10 апреля депутаты Верховной Рады направили к Балуху обращение с призывом прекратить голодовку, однако он не отказался от своего решения.