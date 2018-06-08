Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИД
Освобождение заложников Кремля

Фото Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИД

<span class="label red">Фото</span> Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИД
Владимир Балух / Фото: Антон Наумлюк / RFE / RL

Украинец голодает более 80 дней

08.06.18 21
000

Жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в СИЗО  на территории оккупированного Крыма, находится под угрозой.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Политзаключенный Владимир Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Його жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - написала Беца.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев. 

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

10 апреля депутаты Верховной Рады направили к Балуху обращение с призывом прекратить голодовку, однако он не отказался от своего решения.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
К дипломатическому бойкоту Чемпионата мира в РФ присоединилась АвстралияНАТО поддерживает двойной подход к России, - СтолтенбергПутин хочет давать гражданство женщинам Донбасса, чтобы они рожали новых россиян
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55710
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5512
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6040
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9440
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18203
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20767
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13928
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15040
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12383
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10631
  1. Очарование мерзости. Как убить Путина 4627 / 5711
  2. В Украине открыли новое месторождение газа 4511 / 5587
  3. В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку 3503 / 3816
  4. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Луценко 3459 / 4579
  5. Пограничники нашли на границе с РФ подземный трубопровод 3372 / 3988
  6. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2539 / 5059
  7. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 2178 / 2207
  8. ​Нафтогаз сделал предложение Газпрому 2164 / 2513
  9. Украинским военным на Донбассе не хватает боеприпасов, - Минобороны 2122 / 2461
  10. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 1827 / 1962
  1. Очарование мерзости. Как убить Путина 27 / 5711
  2. В Украине открыли новое месторождение газа 24 / 5587
  3. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 15 / 5059
  4. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 8 / 1962
  5. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 7 / 2207
  6. ​Нафтогаз сделал предложение Газпрому 6 / 2513
  7. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Луценко 6 / 4579
  8. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 6 / 55710
  9. Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборах 5 / 1887
  10. Страна печального образа. Иванна Климпуш-Цинцадзе — о причинах негативного имиджа Украины в ЕС, успехах и провалах евроинтеграции 4 / 203
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.