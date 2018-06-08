Охранник рассказал, как Януковича хотели сжечь в Харькове

На беглого экс-президента Виктора Януковича в Харькове в феврале 2014 года якобы готовилось покушение на съезде региональных депутатов. Об этом заявил Оболонском районном суде в ходе допроса в режиме видеоконференции его бывший охранник Владимир Павленко, передает УНН.

"От сотрудников СБУ поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы. Первая группа уже находится в зале,- в основном это был актив партии "Свобода". Планировалось, что если покушение первой группы будет неудачным — а планировалось убить президента из огнестрельного оружия. Второй группе предписывалось, если президент, благодаря действиям охраны будет спасен, при выводе президента и посадке в кортеж планировалось либо применить огнестрельное оружие, либо же на выезде кортежа забросать его "коктейлями Молотова"и заживо сжечь президента", - рассказал Павленко.

По его словам, организация съезда была проведена плохо – отсутствовали списки приглашенных лиц и в зал мог пройти кто угодно. Учитывая это обстоятельство, было принято решение, что Янукович в данном мероприятии участие не примет.

Ранее народный депутат Михаил Добкин, который в начале 2014 года возглавлял Харьковскую ОГА, заявил, что отговорил Януковича 22 февраля идти на съезд депутатов местных советов в Харькове из-за угрозы для его жизни и здоровья.