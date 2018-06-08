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Суд над Януковичем

Охранник рассказал, как Януковича хотели сжечь в Харькове

Охранник рассказал, как Януковича хотели сжечь в Харькове
Виктор Янукович / Фото: kvedomosti.com

На президента-беглеца якобы готовили покушение

08.06.18 429
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На беглого экс-президента Виктора Януковича в Харькове в феврале 2014 года якобы готовилось покушение на съезде региональных депутатов. Об этом заявил Оболонском районном суде в ходе допроса в режиме видеоконференции его бывший охранник Владимир Павленко, передает УНН.

"От сотрудников СБУ поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы. Первая группа уже находится в зале,- в основном это был актив партии "Свобода". Планировалось, что если покушение первой группы будет неудачным — а планировалось убить президента из огнестрельного оружия. Второй группе предписывалось, если президент, благодаря действиям охраны будет спасен, при выводе президента и посадке в кортеж планировалось либо применить огнестрельное оружие, либо же на выезде кортежа забросать его "коктейлями Молотова"и заживо сжечь президента", - рассказал Павленко.

По его словам, организация съезда была проведена плохо – отсутствовали списки приглашенных лиц и в зал мог пройти кто угодно. Учитывая это обстоятельство, было принято решение, что Янукович в данном мероприятии участие не примет.

Ранее народный депутат Михаил Добкин, который в начале 2014 года возглавлял Харьковскую ОГА,  заявил, что отговорил Януковича 22 февраля идти на съезд депутатов местных советов в Харькове из-за угрозы для его жизни и здоровья.

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