Народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала "112. Украина" назвал украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 26 день в российской колонии, "террористом".

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал он.

Как сообщает издание "Зеркало недели", депутат Андрей Тетерук напомнил во время заседания в Верховной Раде об этом инциденте.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен тщательно изучить и в кратчайший срок пересмотреть выдачу лицензий, которые способствуют распространению лживой кремлевской пропаганды и украинофобских заявлений вроде поддонка Мураева", - заявил Тетерук.

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал депутата.

"Я абсолютно согласен с вашими последними оценками", - ответил Гройсман

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид предложила рассмотреть заявление депутата Евгения Мураева в Комитете по регламенту и депутатской этике.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.

7 мая Кольченко прекратил голодовку из-за состояния здоровья. Он потерял 10 кг веса при хроническом его недостатке.