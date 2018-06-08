В Днепре парень голыми руками обезвредил двух вооруженных грабителей

В четверг, 7 июня, в Днепре парень обезвредил двух вооруженных грабителей, которые напали на валютный обменник. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Двое 26-летних братьев-близнецов из Каменского детально спланировали преступление. Угрожая пистолетом, они забрали у кассира всю сумму и упаковали деньги в рюкзак. Однако дальнейшие их планы нарушил парень, который узнал о нападении на обменник от своей девушки - работницы расположенного рядом салона красоты.

"Парень не растерялся - выбил из рук разбойника пистолет и повалил его на пол. При этом возникла стрельба, во время которой один из братьев был ранен", - говорится в сообщении.

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Приехавшие на место преступления полицейские надели наручники на уже обезоруженных бандитов. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области нетрезвый водитель ограбил АЗС и заставил полицию гоняться за собой по трассе. Пытаясь оторваться от полиции, водитель бросался стеклянными бутылками и всем, что попадалось под руку. Некоторые снаряды попали в цель и поцарапали служебную машину патрульных. Нарушитель остановился только под угрозой применения полицейскими огнестрельного оружия.