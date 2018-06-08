Автолюбители пытаются добыть топливо, выстаивая в очереди по несколько часов

Автолюбители в оккупированном Донецке не могут купить бензин. Дефицит топлива в городе ощущается не в первый раз, но еще никогда бензиновый кризис не длился так долго (проблемы начались в мае).

О масштабах кризиса свидетельствует свежее фото очереди из десятков машин, опубликованное в Twitter hochu#domoy.

Донецк 10.40

А очереди за бензином не уменьшаются

Пересечение Куйбышева и Панфилова pic.twitter.com/czc8QcX573 — hochu#domoy (@rjpthjuz) 8 июня 2018 г.

В комментарии к снимку отмечается, что он был сделан в 10:40 утра 8 июня на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Панфилова.

Перебои с бензином на АЗС в Донецке начались в конце мая. Как сообщал Апостроф, утро жителей оккупированного Донбасса начинается с переклички в соцсетях: люди активно делятся новостями о заправках, где появляется топливо. Но за время, пока автолюбители доберутся до бензиновых оазисов, топливо может либо закончиться совсем, либо есть вероятность попасть в длинную очередь.

В соцсетях даже появляются объявления: "Куплю 10 литров бензина срочно в Макеевке".

Кроме того, операторы на АЗС могут отказываться продать бензин, поскольку оккупационные администрации ввели систему реализации топлива по талонам, которые выдаются боевикам и самим "чиновникам" избирательно.

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Напомним, жители Донецка после проблем с интернетом и сотовой связью испугались военного наступления.