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В Сингапуре задержали двойника Ким Чен Ына

В Сингапуре задержали двойника Ким Чен Ына
Говард Х / Фото: twitter.com/RosMathieson

Комику приказали подальше держаться от места проведения встречи лидера КНДР с Дональдом Трампом

08.06.18 276
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В Сингапуре задержали австралийского комика, известного пародированием лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Комик, который назвался Говард Х, рассказал, что его задержали на два часа по прибытии в аэропорт Сингапура и допрашивали около 30 минут.

"Они спросили меня, каковы мои политические взгляды и участвовал ли я в акциях протеста в других странах", - сообщил двойник северокорейского лидера.

Сингапурские власти приказали комику держаться подальше от остова Сентоса, где будет проходить встреча Ким Чен Ына с Трампом.

"Здесь будет саммит Трампа-Кима, вы прибыли в очень деликатное время", - процитировал Говард Х слова сингапурских властей.

В прошлом месяце комик уже посещал Сингапур. Тогда оп пародировал Ким Чен Ына на фоне залива города. В этот раз он планирует совместное выступление с двойником Дональда Трампа.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. 

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

 

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