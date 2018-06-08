Депутаты в Раде подрались из-за Сенцова

В пятницу, 8 июня, парламентарии Юрий Береза и Александр Долженков затеяли драку.

Потасовка произошла из-за слов депутата Евгения Мураева, который в эфире телеканала назвал заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова "террористом для части населения", сообщает УНИАН.

Первый заместитель спикера Ирина Геращенко потребовала, чтобы Мураев извинился перед Сенцовым и его родственниками. И напомнила, что этого депутата в парламент привел Оппозиционный блок.

В ответ депутат Долженков начал с места кричать, что Мураев не является членом фракции Оппозиционный блок и не избирался по списку партии. Депутат Береза поднялся со своего рабочего места, подбежал и ударил несколько раз Долженкова.

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Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.

7 мая Кольченко прекратил голодовку из-за состояния здоровья. Он потерял 10 кг веса при хроническом его недостатке.