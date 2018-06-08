Печерский суд засекретил приговор соратнику Саакашвили

Печерский районный суд Киева вынес приговор соратнику бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Сивериону Дангадзе и засекретил его.
Информация об этом содержится в Едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.
Приговор по делу№757/24946/18-к был размещен в реестре 29 мая. Но текст судебного решения закрыт для общего доступа.
"Информация запрещена для публикации согласно пункту 4 части 1 статьи 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям", - гласит надпись.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили проиграл МВД
Напомним, Дангадзе выпустили на свободу после сделки со следствием.