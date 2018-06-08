В 2014 году в Украине действовали более 650 пророссийских организаций, - СБУ

Их главной функцией было расшатывание ситуации в Украине

В Украине в 2014 году действовали более 650 пророссийских неправительственных организаций, которые "занимались расшатыванием ситуации и созданием конфликтов в разных сферах общественной жизни страны".

Об этом заявил дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк, передает "Укринформ".

"По состоянию на 2014 год у нас действовали более 650 пророссийских неправительственных организаций... Эти неправительственные организации, историческая роль которых, скажем так, заключалась в том, чтобы объединять общество и людей, Россия использовала в Украине для того, чтобы расколоть наше общество и довести украинцев до той ситуации, которую имеем сегодня", - сказал он.

Гребенюк провел параллели с ситуацией в Беларуси.

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"Более 250 пророссийски настроенных и направленных спецслужбами РФ неправительственных организаций, делающих свою работу. И это учитывая размер Беларуси", - рассказал он.

По убеждению Гребенюка, Беларусь должна учитывать эту ситуацию, при этом он добавил, что "удержать складывающуюся ситуацию проблематично".

По словам дипсоветника СБУ, деструктивная деятельность управляемых российскими спецслужбами неправительственных организаций наблюдается и в странах Балтии, а также Западной Европы.

"Это также касается и стран Балтии, Западной Европы, в которых существуют многие неправительственные организации, которые фактически проводят линию спецслужб РФ, направленную на раскол обществ, раскол внутри ЕС и раскол между государствами", - сказал Гребенюк.

Напомним, ранее Путин в интервью австрийскому телеканалу заявил, что Российская Федерации не вернет оккупированный Крым Украине ни при каких условиях, поскольку считает его законно своим.