11 июня ICTV покажет документальный фильм "Процесс" об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове. Полное название ленты - "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова ". Фильм рассказывает об обстоятельствах дела замученного режиссера.

Создатели решили показать историю Сенцова через серию интервью с близкими ему людьми, его тексты, иногда с помощью анимации, а также из-за событий, которые происходили в течение всего заключения.

Работу над фильмом начали в июле 2014 года. Над лентой работали Аскольд Куров и Андрей Литвиненко. Съемки длились больше года. В течение этого периода съемочная группа побывала в Крыму, Киеве, Ростове-на-Дону и в Москве.

Документальная лента "Процесс" будет предоставляться для благотворительных публичных показов в знак солидарности с режиссером.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. 25 августа 2015 Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал украинского кинорежиссера Олега Сенцова виновным в организации террористической группировки и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Сейчас Сенцов находится в колонии в Лабытнанги, что за Северным полярным кругом.

Недавно, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Смотрите фильм "Процесс" в понедельник, 11 июня после "Свободы слова" в 0:45.

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ICTV – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 1 квартала 2018 года занимает 3 место в рейтинге общенациональных каналов по основным коммерческим аудиториям. Доля канала (shr%) аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + составила 9,2%, рейтинг (rat,%) – 1,4% . По аудитории 14-49 в городах 50 тыс. +: доля – 9,1%, рейтинг – 1,2%. ICTV – лидер мужского телесмотрения с 2009 года. В первом квартале 2018 года доля (shr,%) по аудитории Мужчины 18-54 в городах 50 тыс.+ составила 12,2%, рейтинг (rat,%) – 1,7%. В первом квартале канал посмотрели 31 млн. украинцев (Universe; Cov#).

Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитории: 18-54 (50+); 14-49 (50+); Universe; М 18-54 (50+). Период: 01.01.18-31.03.18.