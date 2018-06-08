Авдеевка осталась без воды

Из-за боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи Макеевка-АКХЗ-2, обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции, которая расположена в Ясиноватском районе Донецкой области. Из-за этого прекращено водоснабжение в Авдеевке.
Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает ГСЧС.
Так, 8 июня в 09:00 прошло заседание местных органов власти. Принято решение, что с 9 июня будет подвозиться техническая вода людям при помощи автоцистерн Главного управления и коммунальным предприятием службы единого заказчика.
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По состоянию на 11:20 8 июня восстановительные работы сотрудниками РЭС (районной электростанции) проводиться не будут, потому как нет гарантий безопасности.
"В случае необходимости водоснабжение населения будет осуществляться почасово из запасов резервуара емкостью 4000 куб. м (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая на Донбассе возле Донецкой фильтровальной станции наблюдатели Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ попали под обстрел боевиков.