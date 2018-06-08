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Преемница Данилюка назвала свои главные задачи во главе Минфина

Преемница Данилюка назвала свои главные задачи во главе Минфина
Фото: me.gov.ua

Это - внедрение среднесрочного бюджетирования, уменьшение дефицита бюджета и продолжение реформ ради экономического роста

08.06.18 472
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И. о. министра финансов Оксана Маркарова назвала свои главные цели на новой должности. Это - внедрение среднесрочного бюджетирования, уменьшение дефицита бюджета и продолжение реформ ради экономического роста. Об этом сообщает 112 Украина.

"Какие три ключевые приоритета я сейчас вижу перед собой. Первое - это бюджетная эффективность, очевидно, это главная задача Министерства финансов. Я планирую вернуться к полноценному внедрению среднесрочного бюджетирования, т. е. бюджетирования на три года, и надеюсь, что мы найдем поддержку в парламенте и сможем его ввести", - отметила она.

Также Маркарова собирается провести "обзор расходов" - проверить, насколько эффективно расходуются бюджетные средства.

"Второй приоритет – это макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков. Что стоит за этими сложными фразами – это постепенное уменьшение нашего дефицита, чтобы мы быстрее шли к ситуации, когда мы тратим ровно столько, сколько зарабатываем, и это углубление сотрудничества с нашими международными партнерами, с МВФ, с Мировым банком, чтобы как можно быстрее сделать программу реформ", - отметила и. о. главы Минфина.

Третий ключевой приоритет работы Минфина, по славам Маркаровой, - поддержка экономического роста.

"Это и реформа администрирования налогов и таможни, которую нужно ускорить, это и создание нового органа финансовых расследований, это в целом уменьшение давления на добросовестный бизнес, это и более широкое обсуждение непосредственно налогового законодательства. Здесь важно, - я вижу завершение реформы государственных банков и внедрение в них корпоративного управления и привлечения инвесторов", - сообщила она.

И.о. министра подчеркнула необходимость изменения подходов к публичным инвестициям и работе с международными партнерами над инфраструктурными инвестиционными проектами.

"Как человек, создавший в 2015 году в Минфине портал использования публичных средств, - особое внимание в министерстве будет уделяться прозрачности, открытости, верификации - то есть в публичных финансах все должно быть максимально открытым для граждан", - сказала Маркарова.

Напомним, 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана. Кабмин назначил исполняющей обязанности министра финансов Оксану Маркарову.

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