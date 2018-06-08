"Семейные встречи" – замечательный праздник для всей семьи, пропагандирующий семейные ценности, гармоничное воспитание детей и взаимное уважение друг к другу. Мероприятие ставит целью побудить семьи, как можно больше времени проводить вместе и приобщать детей к активному и здоровому образу жизни. Именно поэтому, в течение двух дней, 2-го и 3-го июня, на территории аутлет- городка "Мануфактура" взрослые и детвора наслаждались активными играми на свежем воздухе и интересными мастер-классами от ивент-агентства "Joy-Joy". Также маленькие посетители заглянули в городок детских профессий "KidsWill", посмотрели шоу- театр на ходулях "Liumanov Show", детские показы мод от модельного агентства "LolaKIDS MODELS" и дизайнеров Miniboss, SeeArsi і Leggerò Pennino. Гости фестиваля сфотографировались во время автограф-сессий с известными спортсменами и музыкантами. Посетили мотивирующие и вдохновляющие Open talks с писательницей Анной Богинской, чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе- Жаном Беленюком, бизнес-тренером Виталием Бихуновым, "Мисс Украина-2007" - Ликой Роман, дизайнером и художницей Ольгой Дворянской. Одним из сюрпризов мероприятия стала зрелищная демонстрация от учеников Федерации рукопашного боя "СК РУКБО". Этот вид спорта закаляет малышей, дисциплинирует, воспитывает уверенность в себе и способствует саморазвитию. А все любители музыки и танцев насладились выступлениями: Ілларии, Евгения Хмары, Лоры Суперфин, семьи Белоножко, Аллы Кудлай с семьей, Наталии Шелепницкой, Андрея Кише, Жени Фокина, группы "Дети-Фристайл", Алены Шарун, Аnna PETRAsh, Андрея Бойко, Нино Басилая, Арсена Шавлюка, продюсерского центра "PARADIZ" и детских коллективов "Миллениум" та "Brilliant".

Хедлайнером фестиваля выступил Артем Пивоваров.

Помимо организации яркого запоминающегося шоу, не менее важной целью организаторов – Габриэллы Массанги и "5 канала", было привлечь внимание к проблеме детей- "бабочек". Маленькие участники фестиваля вместе с украинским художником Евгением Лозовым нарисовали совместную картину , которую планируют продать, а вырученные деньги передать в помощь детям з буллезным эпидермолизом. Также на фестивале была организована специальная зона с установленным в ней боксом, где все желающие гости смогли внести свои благотворительные взносы. Таким образом, было собрано порядка 5-ти тысяч гривен, за эти средства закупят специальное питание, антисептики и одежду для детей-"бабочек". Взнос в размере 20-ти тысяч гривен от мецената, которого организаторы привлекли накануне фестиваля, уже зачислен на банковский счет МГО "Дерматологи-Детям".

Габриэлла Массанга, организатор мероприятия: "Пропагандировать семейные ценности, создавать культуру семейного отдыха и проведения досуга – одно из основных заданий нашего фестиваля. По моему мнению, дети должны расти в атмосфере взаимоуважения, доверия и творчества, учиться посвящать время родным и близким, так, как именно это помогает сформировать успешную и гармоничную личность.

Вместе с тем, одной из своих главных задач, я считаю помощь детям, которым она необходима. Именно поэтому, мы уже не впервые поддерживаем семьи, воспитывающие детей- "бабочек", детей, страдающих от этой редкой неизлечимой болезни– буллезного эпидермолиза. Все средства, переданные меценатами и собранные во время проведения фестиваля, мы передали на закупку антисептиков, специальной одежды и питания.

Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к этому важному событию. Только совместными усилиями мы добьемся изменений к лучшему!"

Выражаем благодарность в организации мероприятия:

Аутлет-городку "Мануфактура"

Генеральному теле-партнеру: "5 каналу"

Генеральному радио-партнеру: "радио ПЯТНИЦА"

Информационному партнеру: журналу "Фокус"

Благотворительному фонду "SOS", образовательной компании "Study.ua", детской IT академии Contakt, интернет-магазину продуктов "Natura", детскому магазину "New Life" , торговому дому "Поляков", студии танцев "Артур Мюррей данс", интернет-магазину цветов "UFL".