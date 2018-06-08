Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Новости партнеров Фестиваль "Семейные встречи" собрал средства для детей-бабочек

Новости партнеров Фестиваль "Семейные встречи" собрал средства для детей-бабочек

<span class="label">Новости партнеров</span> Фестиваль "Семейные встречи" собрал средства для детей-бабочек
08.06.18 24
000

емейные встречи" – замечательный праздник для всей семьи, пропагандирующий семейные ценности, гармоничное воспитание детей и взаимное уважение друг к другу. Мероприятие ставит целью побудить семьи, как можно больше времени проводить вместе и приобщать детей к активному и здоровому образу жизни. Именно поэтому, в течение двух дней, 2-го и 3-го июня, на территории аутлет- городка "Мануфактура" взрослые и детвора наслаждались активными играми на свежем воздухе и интересными мастер-классами от ивент-агентства "Joy-Joy". Также маленькие посетители заглянули в городок детских профессий "KidsWill", посмотрели шоу- театр на ходулях "Liumanov Show", детские показы мод от модельного агентства "LolaKIDS MODELS" и дизайнеров Miniboss, SeeArsi і Leggerò Pennino. Гости фестиваля сфотографировались во время автограф-сессий с известными спортсменами и музыкантами. Посетили мотивирующие и вдохновляющие Open talks с писательницей Анной Богинской, чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе- Жаном Беленюком, бизнес-тренером Виталием Бихуновым, "Мисс Украина-2007" - Ликой Роман, дизайнером и художницей Ольгой Дворянской. Одним из сюрпризов мероприятия стала зрелищная демонстрация от учеников Федерации рукопашного боя "СК РУКБО". Этот вид спорта закаляет малышей, дисциплинирует, воспитывает уверенность в себе и способствует саморазвитию. А все любители музыки и танцев насладились выступлениями: Ілларии, Евгения Хмары, Лоры Суперфин, семьи Белоножко, Аллы Кудлай с семьей, Наталии Шелепницкой, Андрея Кише, Жени Фокина, группы "Дети-Фристайл", Алены Шарун, Аnna PETRAsh, Андрея Бойко, Нино Басилая, Арсена Шавлюка, продюсерского центра "PARADIZ" и детских коллективов "Миллениум" та "Brilliant".

Хедлайнером фестиваля выступил Артем Пивоваров.

Помимо организации яркого запоминающегося шоу, не менее важной целью организаторов – Габриэллы Массанги и "5 канала", было привлечь внимание к проблеме детей- "бабочек". Маленькие участники фестиваля вместе с украинским художником Евгением Лозовым нарисовали совместную картину , которую планируют продать, а вырученные деньги передать в помощь детям з буллезным эпидермолизом. Также на фестивале была организована специальная зона с установленным в ней боксом, где все желающие гости смогли внести свои благотворительные взносы. Таким образом, было собрано порядка 5-ти тысяч гривен, за эти средства закупят специальное питание, антисептики и одежду для детей-"бабочек". Взнос в размере 20-ти тысяч гривен от мецената, которого организаторы привлекли накануне фестиваля, уже зачислен на банковский счет МГО "Дерматологи-Детям".

Габриэлла Массанга, организатор мероприятия: "Пропагандировать семейные ценности, создавать культуру семейного отдыха и проведения досугаодно из основных заданий нашего фестиваля. По моему мнению, дети должны расти в атмосфере взаимоуважения, доверия и творчества, учиться посвящать время родным и близким, так, как именно это помогает сформировать успешную и гармоничную личность.

Вместе с тем, одной из своих главных задач, я считаю помощь детям, которым она необходима. Именно поэтому, мы уже не впервые поддерживаем семьи, воспитывающие детей- "бабочек", детей, страдающих от этой редкой неизлечимой болезни– буллезного эпидермолиза. Все средства, переданные меценатами и собранные во время проведения фестиваля, мы передали на закупку антисептиков, специальной одежды и питания.

Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к этому важному событию. Только совместными усилиями мы добьемся изменений к лучшему!"

Выражаем благодарность в организации мероприятия:

Аутлет-городку "Мануфактура"

Генеральному теле-партнеру: "5 каналу"

Генеральному радио-партнеру: "радио ПЯТНИЦА"

Информационному партнеру: журналу "Фокус"

Благотворительному фонду "SOS", образовательной компании "Study.ua", детской IT академии Contakt, интернет-магазину продуктов "Natura", детскому магазину "New Life" , торговому дому "Поляков", студии танцев "Артур Мюррей данс", интернет-магазину цветов "UFL".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55827
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5733
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6527
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9511
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18372
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20946
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14121
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15213
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12515
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10690
  1. Очарование мерзости. Как убить Путина 5950 / 6293
  2. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 5332 / 5744
  3. В Украине открыли новое месторождение газа 4938 / 5778
  4. Пограничники нашли на границе с РФ подземный трубопровод 3690 / 4198
  5. В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку 3527 / 3827
  6. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2819 / 5254
  7. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 2263 / 2258
  8. ​Нафтогаз сделал предложение Газпрому 2256 / 2556
  9. Украинским военным на Донбассе не хватает боеприпасов, - Минобороны 2178 / 2501
  10. Депутаты в Раде подрались из-за Сенцова 2019 / 2820
  1. Очарование мерзости. Как убить Путина 30 / 6293
  2. В Украине открыли новое месторождение газа 25 / 5778
  3. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 17 / 5254
  4. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 11 / 5744
  5. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 8 / 5920
  6. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 8 / 2012
  7. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 7 / 2258
  8. ​Нафтогаз сделал предложение Газпрому 6 / 2556
  9. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 6 / 55827
  10. Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборах 5 / 1905
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.