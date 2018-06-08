Экс-охранник Януковича рассказал о письме к Путину с просьбой ввести войска

Письмо на имя президента РФ с просьбой ввести войска в Украину якобы отправлял бывший охранник экс-президента Украины Виктора Януковича Владимир Павленко.

Об этом сам Павленко рассказал во время допроса в режиме видеоконференции в Оболонском районном суде, сообщает УНН.

"Мне уже отдали конверт запакованный, где были адреса стран Европы. Президент сказал: надо это доставить. Там был адрес - "министерство иностранных дел Российской Федерации - Киев, улица Банковая", - сказал Павленко.

По его словам, ориентировочное время отправки было 12:30 1 марта 2014 года. При этом свидетель отметил, что письмо было с пометкой "срочное", почтовые работники сказали, что оно будет доставлено адресату ориентировочно до обеда 2 марта. Почему охранник решил, что в письме именно просьба ввести войска, не сообщается.

Также Павленко сообщил, что в день отправки письма Янукович встречался с бывшим командующим Внутренних войск МВД Украины Станиславом Шуляком.

Напомним, беглый экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве рассказал, как в 2014 году просил о вооруженной помощи президента РФ Владимира Путина. По его словам, подобное письмо он отправил в ФРГ, Францию и Польшу, которые были гарантами соглашения между властью и оппозицией от 21 февраля 2014 года.