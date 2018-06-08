Жаль, что дело Бабченко стало пищей для пропаганды, - Столтенберг

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему жаль, что дело Аркадия Бабченко российские журналисты использовали в целях пропаганды, передает "Радио Свобода".

"Мы столкнулись с облегчением, что Бабченко жив. Во-вторых, я бы хотел отметить, что сожалею касательного того, что этот инцидент может подорвать доверие к прессе и стал пищей для пропаганды", - сказал глава НАТО.

Столтенберг отмечает, что все демократические учреждения и организации, в том числе и НАТО, зависимы от уровня свободы и независимости прессы.

"Это основой компонент любой демократии. Я также считаю, что лучший путь добиться этого, чтобы не стать жертвами фейковых новостей, - наличие свободной и незаангажированной прессы, которая задает сложные вопросы, которая проверяет свои источники информации и факты", - сказал Столтенберг.

Напомним, информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, однако уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а это "убийство" было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на него.