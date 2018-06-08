Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Ссылаясь на отчеты НАПК, сообщается, что из 255 партий пустые отчеты подали 180. Всего в Украине более 350 партий. То есть, еще около ста политических сил не подали отчеты вообще.

В частности пустые отчеты подали такие партии как "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Винницкая европейская стратегия", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Натальи Королевской - Украина-вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

Кроме того, "Коммунистическая партия Украины" и "Партия Регионов" официально продолжают вести деятельность. Так, "КПУ" потратили 58 тыс. гривен, а "ПР" - 48 тыс.

"Таким образом, все украинские партии, не считая парламентских потратили за три месяца 14,9 млн грн. Больше всего — Аграрная партия Украины (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн) И ВО "Свобода" (1 млн) ", - подчеркнули в КИУ.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, в Украине продолжает сохраняться высокий уровень тенизации партийных финансов.

"Из 350 партий 100 вообще не подали отчеты, еще 180 — не указали ни одной гривны затрат за три месяца. Кроме этого, ряд политсил задекларировали символические суммы средств на свою деятельность. К примеру, "Коммунистическая партия" потратила только 58 тыс. грн. за первый квартал, то есть, по 19 тыс. в месяц. в то же время в партии работал офис в Киеве, поддерживалась работа партийного сайта, проводились мероприятия в регионах, а лидер "КПУ" находился в заграничной командировке, где активно выступал с антиукраинский риторикой", — подытожил глава КИУ.

Напомним, Фокус разбирался, сколько стоит избирательная кампания в Украине.