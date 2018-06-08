В мае на Донбассе погибли 11 мирных жителей, - ОБСЕ

На Донбассе в мае этого года в результате боевых действий погибли 11 человек.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает "Укринформ".

"В результате ухудшения ситуации безопасности в мае нами уже подтверждено 43 жертвы среди гражданского населения: 11 погибших и 32 раненых", - сказал Хуг.

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"Ухудшение ситуации безопасности, а точнее атмосфера опасности, которую стороны поддерживают и даже усиливают, особенно ощущается вокруг Донецкой фильтровальной станции и вокруг нее", - сообщил представитель ОБСЕ.

Он отметил, что представители миссии проверяют информацию о других жертвах и добавил, что количество пострадавших может возрасти.

Напомним, Хуг ранее рассказал, что за прошедшие сутки в районе села Пивденное (Чигири) под Горловкой, которое недавно заняли наши военные, активизировались боевые действия.