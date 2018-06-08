Гройсману "надоело" работать с Антимонопольным комитетом Украины

Премьер-министр считает, что в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур

Кабмин планирует поручить Государственной аудиторской службе провести проверку Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Решение, как передает УНИАН, планируют принять на заседании в среду, 13 июня.

"Будет поручение правительства в среду Госаудитслужбе провести аудит и проверку. Я хочу сказать, что действия Кабинета министров и премьер-министра будут жестче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.

"Хотя могу сказать, что руководитель АМКУ пытается много изменить, но не все от него зависит. Там такая система управления "демократичная", когда каждый сам себе строит свою систему управления", - добавил премьер.

Он призвал депутатов поддержать законопроект, внесенный президентом Украины Петром Порошенко, который будет способствовать системной ликвидации проблем в работе АМКУ с госзакупками.

Напомним, Фокус разбирался, как работает команда Гройсмана.