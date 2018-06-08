Догхантера Святогора задержала полиция

В Киеве полиция задержала догхантера Алексея Святогора.

Об этом в Facebook сообщил представитель общественной зоозащитной организации UAnimals Александр Тодорчук.

"Это произошло. Живодер, который чуть ли не сам признается в убийстве нескольких тысяч собак, задержан. Алексей Святогор будет находиться в Днепровском отделении полиции по ул. Красноткацкой, 2 до принятия судом меры пресечения", – написал Тодорчук.

Напомним, Алексей Святогор в базе МВД значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Но в розыске он числится только с 1 июня 2018 года.

Святогора разыскивали по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости".

Ранее в соцсетях он открыто заявлял о том, что убивает бездомных собак.