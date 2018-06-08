В Чернобыльской зоне начался очередной пожар

Горит сухая подстилка на площади менее 1 га

Сегодня, 8 июня, в 13:17 в зоне отчуждения возле села Копачи снова начался пожар на площади около 1 га.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ядерному урегулированию Украины со ссылкой на ГосЧС.

По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек, из них от ГосЧС 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Авиация ГосЧС (АН-32П и вертолет Ми-8) находится в готовности к привлечению.

Радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС - без изменений. Любая угроза персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует.

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Напомним, 5 июня в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес. Площадь возгорания составляла 10 гектаров. На месте возгорания были найдены факелы. Полиция открыла уголовное дело по факту пожара.

Позже 7 июня спасатели отчитались о том, что пожар в Чернобыльской зоне полностью ликвидирован.