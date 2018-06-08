Во Львов на военные учения прилетели 5 военных самолетов США

Во Львов для участия в военных учениях прилетели пять американских самолетов-топливозаправщиков KC-135 Stratotanker.

Об этом пишет Zaxid.net в пятницу, 8 июня.



Отмечается, что четыре самолета KC-135 Stratotanker приземлились в Международном аэропорту "Львов" 1 и 2 июня. Еще один такой самолет прилетел 7 июня.



Вместе с самолетами во Львов прибыло около 150 обслуживающего персонала.

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Американские самолеты прилетели во Львов с нескольких авиабаз: RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе.



Развертывание KC-135 в Украине – это часть американской стратегии защиты европейских союзников, укрепление безопасности в Восточной Европе и улучшение военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами.



Самолеты KC-135 Stratotanker будут принимать участие в учебных миссиях с 4 по 16 июня. Их используют для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков.

Отметим, в прошлом году в Эстонию прибыли такие же американские истребители.