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В Черновцах раненый при взрыве подросток обвиняет полицейских в избиении

В Черновцах раненый при взрыве подросток обвиняет полицейских в избиении
Фото: Корреспондент

У парня в руках взорвался пакет, якобы предназначенный для обучения взрывотехников

08.06.18 28
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В Черновцах 16-летний парень пожаловался на то, что его побили в полиции после того, как он случайно поднял пакет со взрывчаткой.

Об этом рассказал потерпевший редакции сообщества "Chernivtsigram" в социальной сети Instagram, передает Апостроф.

Молодой человек по имени Михаил увидел на улице сумку и из любопытства поднял ее. Сумка взорвалась, парень получил ранения в области лица, ног и рук. Инцидент произошел возле черновицкой психиатрической больницы.

Юноша получил первую медицинскую помощь, после чего его доставили в участок.

"Мне просто промыли раны и перебинтовали, врач записал в заключении то, что говорили работники полиции, после чего они принудительно увезли меня в Шевченковский районный участок. Там я получил синяки после ударов, которые нанес мне дежурный полицейский Павленок, который не отпускал меня на свежий воздух, потому что мне было плохо, потом порвал мне футболку и тянул за раненые пальцы", - говорит парень.

Михаилу сделали операцию, сейчас он находится на лечении. По словам парня, в полиции у него спрашивали, зачем он поднимал сумку. И утверждали, что "она недаром там стояла".

В прокуратуре заявили, что уже возбудили уголовное дело по заявлению отца пострадавшего.

По пока не подтвержденной информации, сумка со взрывчаткой была заложена в рамках антитеррористических учений, которые проходят на Буковине. Взрывотехники должны были ее обезвредить, но случайно у сумки оказался 16-летний парень, который имел неосторожность ее поднять.

Напомним, на полигоне в Черниговской области во время учений погиб военнослужащий-контрактник. 

По факту гибели военнослужащего назначено служебное расследование.

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