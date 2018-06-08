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Антикоррупционный суд в Украине

Порошенко считает реальным создание Высшего антикоррупционного суда до конца этого года

Порошенко считает реальным создание Высшего антикоррупционного суда до конца этого года
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Критерии для отбора судей будут жесткими

08.06.18 26
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Президент Украины Петр Порошенко считает абсолютно реальным создание Высшего антикоррупционного суда до конца текущего года. 

Об этом он заявил сегодня во время встречи со студентами Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Трансляция осуществлялась на официальной странице Главы государства в Facebook.

"Многие подвергают сомнению то, что нам удастся его (Антикоррупционный суд, – ред.) создать в этом году, до конца текущего года. Но я считаю, что это реально. Я считаю, что это чрезвычайно важная составляющая реформ", - отметил Порошенко. 

Президент добавил, что было потрачено много времени на дискуссии вокруг этого суда, поэтому сейчас пришло время сформировать данный орган.

"Уверен в том, что как только будет мне подан (на подписание, законопроект об Антикоррупционном суде, – ред.), а это должно быть сделано в ближайшее время, и будет мной подписан, будут приняты Верховной Радой еще два законопроекта, которые обеспечат функционирование, в том числе процессуальное, указанного суда", – заявил Порошенко.

Глава государства добавил, что критерии для отбора судей в Антикоррупционный суд будут жесткими.

"Думаю, что Украина найдет достойных кандидатов. Думаю, что их будет несколько сотен, чем больше, тем лучше. Но они должны иметь доверие народа и высокий профессионализм… Для того, чтобы начать, я уверен, что Высшая квалификационная комиссия и Высший совет правосудия запустят суд, как только будут набраны 35 человек", – подчеркнул он.

По словам президента, судьи нового суда будут очень хорошо мотивированы в плане денежного обеспечения.

"Судей Антикоррупционного суда мы очень хорошо защитили, а с другой стороны – мотивировали. Потому что никогда представители судейского корпуса не получали такую зарплату. Но дешевая рыба – плохая уха. Поэтому общество должно обеспечить высокий уровень защиты", - отметил Порошенко, не уточнив, правда, размер зарплат.

Напомним, Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

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