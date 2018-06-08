Стартовый пакет. Как отставка министра финансов запустила Высший антикоррупционный суд

Верховная Рада за один день достигла компромисса в вопросах, которые были причиной для разногласий долгие месяцы. Фокус задался вопросом, как удалось собрать такое большое число голосов за создание антикоррупционного суда и почему министр финансов зря надеялся на то, что депутаты не поддержат его отставку

7 июня народные депутаты обеспечили максимально возможную явку на заседание, во время которого были приняты законы о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и дипломатической службе, а также состоялось одно важное назначение – аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), и резонансное увольнение –министра финансов Александра Данилюка.

Закон о ВАКС имеет долгую историю: голосование во втором чтении за законопроект откладывалось несколько раз. Перед началом двух пленарных недель, проходивших с 14 по 25 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман несколько раз давали прогнозы о дате окончательного принятия закона. Но во фракциях все никак не находилось голосов в его поддержку. Не мог собрать кворум профильный комитет, от которого требовались рекомендации перед голосованием во втором чтении. Главные конфликтные точки – вопрос подсудности и полномочия международного совета экспертов. Напомним, ко второму чтению в законопроект о ВАКС депутаты внесли около двух тысяч поправок.

Финишная кривая

Начиная с 5 июня депутаты приступили к рассмотрению правок, при этом не имея на руках выводов парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Днем ранее Гройсман заявил, что уйдет отставку с поста премьера, если закон о ВАКС не будет принят.

"Как премьер, принял для себя решение: если справедливый независимый суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку", – заявил он на совместном брифинге со спикером Андреем Парубием.

6 июня до поздней ночи велись переговоры с представителями Европейской комиссии за демократию через право о полномочиях международного совета экспертов.

"На текущий момент по результатам ночных переговоров с МВФ компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде выглядит следующим образом. Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов. Итого. ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов – из 6, общая комиссия – 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов. Но с условием, что как минимум трое из них – это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов. Таким образом, независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4-х членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета международных экспертов получает гарантированное право инициировать рассмотрение спорных вопросов общей комиссией", – написал на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем (БПП).

За голосованием в парламенте наблюдал из президентской ложи Петр Порошенко, в кулуарах был замечен бывший премьер-министр Арсений Яценюк, лидер "Народного фронта".

"В зале стоял шум, не все депутаты понимали, о каких поправках идет речь. У нас во фракции уже ориентировались на месте, слушая коллег, кто был в теме"

Открыв заседание, Парубий тотчас объявил перерыв для проведения заседания комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

"На комитете было 23 народных депутата, заслушали председателя, обсудили поправки. Приняли решение рекомендовать законопроект. "За" проголосовали 12 человек", – рассказывает Фокусу член комитета Наталья Новак (БПП).

Вернувшись к рассмотрению законопроекта в сессионном зале, слово взял председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (БПП). Выслушав суть предлагаемых изменений и номера поправок, спикер поставил на голосование решение о поддержке решения комитета. Следующим шагом стало голосование за принятие закона во втором чтении и в целом. В результате закон о ВАКС поддержали 317 народных депутатов.

Новак утверждает, что при голосовании был нарушен регламент, поскольку регламент требует рассмотрения каждой поправки, а не голосовать за все в целом.

"В зале стоял шум, не все депутаты понимали, о каких поправках идет речь. У нас во фракции уже ориентировались на месте, слушая коллег, кто был в теме",– делится подробностями с Фокусом Новак.

"Вообще непонятно, за что голосовали, когда будет финальный текст, тогда будем разбираться. Кадровые вопросы тоже. Уволили Данилюка, но есть представление с решением комитета по и.о. министра здравоохранения Супрун, вроде заявление писал и министр информационной политики Стець", – напоминает народный депутат Сергей Мищенко (внефракционный).

Откуда голоса

Приняв закон о ВАКС, народные депутаты тут же избрали Владимира Василенко членом комиссии по аудиту НАБУ (289 голосов), приняли закон о дипломатической службе (226 голосов). Верховная Рада поддержала представление премьер-министра об увольнении министра финансов Данилюка (254 голоса). На этом утреннее заседание закончилось.

"На утреннее заседание пришли все – и живые, и больные. Была дана команда максимально мобилизовать голоса"

"До последнего момента не было ясно, хватит ли голосов на ВАКС, но на утреннее заседание собрались даже те, кого я не видел по нескольку месяцев. Пришли все, и живые, и больные. Была дана команда максимально мобилизовать голоса", – рассказывает Фокусу один из внефракционных депутатов.

Большинство опрошенных Фокусом депутатов из фракций "Народного фронта" и БПП рассказали, что договоренности по голосованию были достигнуты накануне поздно вечером. Переговоры вели первые лица политических сил и некоторые депутаты-мажоритарщики.

"Договорились голосовать пакетом, "фронтовики" готовы были поддержать закон о суде в таком виде в обмен на увольнение Данилюка и назначение в НАБУ Василенко, а не Томаса Файерстоуна. Последнего даже не приглашали на заседание парламента. Василенко – опытный и принципиальный, и в первую очередь свой. У нас уже был негативный опыт назначения иностранцев", – говорит собеседник Фокуса из фракции БПП.

"На заседании фракции Яценюк утверждал, что есть договоренность, что нужно голосовать за все четыре вопроса. Более того, увольнение Данилюка поддерживали ряд мажоритарщиков, которым он заблокировал субвенции на социально-экономическое развитие регионов — не дал денег на округ", – рассказывает Фокусу один из депутатов "Народного фронта".

Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак подтвердил, что решение поддержать ВАКС было принято на вышеупомянутом заседании.

"Принято решение о поддержке законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда согласно выводам Венецианской комиссии и интересам Украины. Панель международных экспертов будет иметь определяющее право в отборе честных и неподкупных судей. Обращаюсь ко всем главам фракций и групп проголосовать за это историческое решение", — написал Бурбак на своей странице в Facebook.

Народный депутат Татьяна Острикова ("Самопомич") подтверждает, что все четыре вопроса рассматривались в рамках пакетного соглашения. По ее словам, министр Данилюк уже давно потерял поддержку президента Порошенко и успел испортить отношения с премьером.

"Данилюка назначали в Кабмин как человека из администрации президента, но со временем он начал играть в свою игру с Гройсманом, потеряв тем самым поддержку Банковой. Сначала он пытался влиять на работу Государственной фискальной службы (ГФС) через поручения министерства главе ГФС. Но позже заключил негласное соглашение с Гройсманом о том, что исполнять обязанности главы ГФС будет человек премьера – Мирослав Продан. Из-за пассивной позиции Минфина по таможенной политике, некачественных законодательных инициатив, непосещения заседаний комитета претензии к министру финансов появились и у депутатов профильного комитета. Он много обещал и на многочисленных встречах с бизнесом: например, внести в парламент законопроект о налоге на выведенный капитал, о службе финансовых расследований, реформировать ГФС, но, к сожалению, ничего из этого не сделал. Министр пошел на открытый конфликт с Банковой по законопроекту об НДС-облигациях на старое возмещение НДС, возникшее до введения системы электронного администрирования. Но при этом Данилюк почему-то не хотел идти на конфликт с правительством для разоблачения схем на таможне и по назначению туда старых "проверенных" кадров. А в преддверии надвигающегося кризиса в публичных финансах многие хотят красиво выйти из ситуации, не понеся ответственности за свои деяния. В результате по второстепенному поводу дело переросло в личностный конфликт, закончившийся отставкой", – перечисляет депутат Острикова в разговоре с Фокусом причины увольнения министра финансов.

Напомним, закон о ВАКС был одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед Европейским союзом и МВФ. 8 июня представители МВФ не спешили комментировать принятие закона, решив дождаться публикации полного текста документа. Глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс выразил обеспокоенность возможным изменением институциональной роли Министерства финансов в фискальной политике после отставки главы ведомства. При этом он попросил не переходить на личности.