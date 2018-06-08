Процесс приватизации в Украине фактически провалился, - ЕБРР

Тем не менее, Директор ЕБРР в странах Восточной Европы Франсис Малиж считает, что прогресс есть

Директор ЕБРР в странах Восточной Европы Франсис Малиж считает, что процесс приватизации в Украине фактически провалился.

Об этом он завил truman.ua.

Тем не менее, отмечает, что в настоящее время есть определенный прогресс.

"Во-первых, есть принятый и подписанный Президентом закон о приватизации. Он позволяет Украине осуществлять приватизацию согласно с лучшими практиками. Активы больше не должны оценивать по постсоветским принципами, которые очень отличаются от того, что ищут инвесторы. Теперь можно использовать английское законодательство для заключения приватизационных контрактов. Процесс стал прозрачным. Для успеха нужна прозрачность активов, которые вы хотите приватизировать", - отмечает Малиж.

"Каждая компания испытывает трудности, и лучше быть откровенными сразу, чем инвестор узнает о них на стадии суда. Неожиданности в таких случаях всегда плохие... Оценка компании для приватизации - огромная работа для инвесторов, поэтому они хотят знать, что не теряют времени. Они охотно соревнуются, но хотят знать, что игра является честной и равноправной", - отметил он.

"Во-вторых, вам нужно усовершенствовать процесс принятия решений. С новой консультативной группой по приватизации он уже улучшился. Время двигаться. Составлять перечень предприятий, подлежащих приватизации. Я надеюсь на хорошие результаты, ведь это будет главным достижением для Украины. По росту инвестиций в страну, приватизация (если она работает должным образом) станет прекрасным инструментом для возвращения вашей страны на инвестиционную карту мира", - заявил Директор ЕБРР в странах Восточной Европы Франсис Малиж.

Напомним, Кабмин определился со списком для большой приватизации. В перечень вошли 23 объекта.