Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Так, в течение последних трех лет интернет - ресурс kinoprostir.com предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, и украинский фильм "Киборги", права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация. Сумма ущерба, причиненного компаниям, составляет более 2,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Оперативники из киберполиции провели комплекс мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс.

В Киевской области по месту жительства администратора онлайн-кинотеатра полицейские провели санкционированный обыск. Изъятую технику направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении.

Напомним, украинский хакер за криптовалюту сдавал в аренду вирусы.