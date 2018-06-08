Порошенко: На встрече "нормандской четверки" вопрос политзаключенных будет приоритетным

На встрече глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" вопрос заложников будет одним из приоритетов.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с семьями украинских заложников, сообщает пресс-служба главы государства.

"11 июня Павел (Климкин) отправляется на встречу министров иностранных дел стран нормандского формата. И первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации минских соглашений, будет вопрос заложников", - заявил Порошенко, отметив, что Украина уже согласовала и скоординировала свою позицию.

Порошенко также добавил, что французская и немецкая стороны поддерживают Украину.

Кроме того, глава государства обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой осуществить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в Крыму.

Напомним, глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров "Большой семерки" (G7 ) выступить в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно отбывающего заключение в России, который объявил бессрочную голодовку.