В зоне ООС ранены шестеро военных

За минувшие сутки сепаратисты 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. В результате боевых действий ранены шестеро военных.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.



В Луганской области активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, противник под прикрытием 120 мм и 82 мм минометов пытался вытеснить подразделения ВСУ со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться вглубь нашей обороны остались нереализованными. В ходе боев за населенный пункт Крымское трое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 калибра. В ходе обстрела один военнослужащий получил ранения.

Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами угроза была быстро ликвидирована.

Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще двое бойцов ООС.

Напомним, боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных. Их теперь используют как инструмент в пророссийской пропаганде.