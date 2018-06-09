В зоне ООС ранены шестеро военных

За минувшие сутки сепаратисты 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. В результате боевых действий ранены шестеро военных.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
В Луганской области активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, противник под прикрытием 120 мм и 82 мм минометов пытался вытеснить подразделения ВСУ со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение.
"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться вглубь нашей обороны остались нереализованными. В ходе боев за населенный пункт Крымское трое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 калибра. В ходе обстрела один военнослужащий получил ранения.
Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами угроза была быстро ликвидирована.
Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще двое бойцов ООС.
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Напомним, боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных. Их теперь используют как инструмент в пророссийской пропаганде.