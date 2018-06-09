Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Пенсионерка в Краматорске нашла дома 26 кг взрывчатки

Пенсионерка в Краматорске нашла дома 26 кг взрывчатки

Пенсионерка в Краматорске нашла дома 26 кг взрывчатки

Тротиловые шашки хранились в сарае неизвестно сколько

09.06.18 63
100

В Краматорске Донецкой области 76-летняя женщина нашла у себя в сарае почти 26 кг взрывчатки.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Находку она сделала после смерти мужа и сразу же сообщила в полицию. Правоохранители изъяли 57 подрывных тротиловых шашек, весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила общей массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез. Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.

Женщина пояснила, что арсенал она нашла в сарае, где когда-то хранил свои вещи ее покойный муж.

Боеприпасы направлены на экспертизу.

После проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины женщина будет освобождена от уголовной ответственности.

Напомним, украинские радиофизики разрабатывают для НАТО систему поиска взрывчатки. Ученые планируют спроектировать систему обнаружения веществ на основе микроволн.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Корь движется с запада на восток: 8 человек заболели в КраматорскеУкраинские радиофизики разрабатывают для НАТО систему поиска взрывчаткиВ Киеве погиб мужчина в результате взрыва автомобиля
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55974
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5840
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6681
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9536
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18471
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21029
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14202
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15312
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12610
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10730
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 17817 / 20129
  2. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 4059 / 7139
  3. В Раде депутат побил другого из-за Сенцова 2641 / 2970
  4. Очарование мерзости. Как убить Путина 2377 / 6908
  5. Маск показал новую Tesla Model Y 2239 / 2465
  6. Украинские танки в Германии подавили легковые автомобили 1686 / 1747
  7. Кремль выпустил мороженое 1665 / 1914
  8. Стартовый пакет. Как отставка министра финансов запустила Высший антикоррупционный суд 1495 / 1777
  9. Украинцам до конца года дважды пересчитают пенсии 1364 / 3416
  10. Охранник рассказал, как Януковича "хотели сжечь" в Харькове 1264 / 1482
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 56 / 20129
  2. Очарование мерзости. Как убить Путина 17 / 6908
  3. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 9 / 7139
  4. Печерский суд засекретил приговор соратнику Саакашвили 5 / 1085
  5. В Польше отменят плату за парковку электромобилей 5 / 435
  6. В Украине открыли новое месторождение газа 5 / 5913
  7. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 5 / 5457
  8. Охранник рассказал, как Януковича "хотели сжечь" в Харькове 4 / 1482
  9. Депутат Мураев назвал Сенцова "террористом" 4 / 964
  10. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 4 / 2072
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.