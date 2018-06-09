Пенсионерка в Краматорске нашла дома 26 кг взрывчатки

В Краматорске Донецкой области 76-летняя женщина нашла у себя в сарае почти 26 кг взрывчатки.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Находку она сделала после смерти мужа и сразу же сообщила в полицию. Правоохранители изъяли 57 подрывных тротиловых шашек, весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила общей массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез. Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.

Женщина пояснила, что арсенал она нашла в сарае, где когда-то хранил свои вещи ее покойный муж.

Боеприпасы направлены на экспертизу.

После проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины женщина будет освобождена от уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском метро задержали мужчину с тротиловой шашкой

Напомним, украинские радиофизики разрабатывают для НАТО систему поиска взрывчатки. Ученые планируют спроектировать систему обнаружения веществ на основе микроволн.