По Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности

Граждан просят не жечь мусор и быть внимательными

Высший уровень пожарной опасности объявлен в Украине. Спасатели просят граждан воздержаться от разжигания костров и не провоцировать пожары.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным гидрометцентра, в эти выходные в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5-го класса, поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

С начала года таких возгораний возникло уже более 16 тысяч. Пожары в лесах, на торфяниках и на свалках зачастую являются следствием человеческой легкомысленности или поджогов.

Учитывая то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

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Напомним, версия об умышленном поджоге леса в Чернобыльской зоне пока не подтвердилась. Расследование причин пожара продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что 5 июня в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес. Площадь возгорания составляла 10 гектаров. На месте возгорания были найдены факелы. Полиция открыла уголовное дело по факту пожара.