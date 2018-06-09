Служба внешней разведки закупит 2 360 шоколадок Roshen

Служба внешней разведки объявила тендер на закупку кондитерских изделий на 150 тысяч гривен.
Об этом сказано в системе публичных закупок ProZorro.
Разведчики намерены закупить 13 394 штуки кондитерских изделий, из которых 11 984 - шоколадки и шоколадные батончики, передает Страна.
Согласно тендерной документации, планируется закупить шоколадки фирмы "Roshen" в количестве 2 360 штук.
Разведчики также покупают шоколадки и батончики "Світоч", "Оленка", "Мілка", "Любимов", "Снікерс", "Баунті", "Марс", "Натс" и "Кіт Кат".
Также на бюджетные деньги купят халвы и зефира.
Сообщается, что конечный срок подачи тендерных предложений - 22 июня, а сам аукцион пройдет 25 июня.
Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) объявила тендер на закупку 10 сканирующих систем для оснащения пунктов пропуска на таможне общей стоимостью 1,3 млрд гривен.