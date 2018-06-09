Продюсер Ягольник обвиняет "вату" в ножевом ранении

Он не уточняет, кого называет таким образом

В Киеве в ночь на 9 июня неизвестные напали на украинского продюсера Александра Ягольника.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пострадавший сообщил, что нападавшие были с ножом и повредили ему руку.

"Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить", - отметил Ягольник.

Нападавшие сбежали, а Ягольника доставили в больницу.

"Спасибо всем, кто меня поддержал тем или иным способом. Ватным уродам (вроде авторов сообщений другого сорта) в очередной раз публично скажу: не дождетесь!" - написал он в соцсети.

Ягольник не объяснил, кого именно он называет "ватой" и почему.

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Напомним, в Киеве хулиганы напали на болельщиков "Ливерпуля". Фанаты ФК получили порезы и раны головы и шеи.