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Продюсер Ягольник обвиняет "вату" в ножевом ранении

Продюсер Ягольник обвиняет "вату" в ножевом ранении
Фото: Karabas Live

Он не уточняет, кого называет таким образом

09.06.18 92
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В Киеве в ночь на 9 июня неизвестные напали на украинского продюсера Александра Ягольника.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пострадавший сообщил, что нападавшие были с ножом и повредили ему руку.

"Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить", - отметил Ягольник.

Нападавшие сбежали, а Ягольника доставили в больницу. 

"Спасибо всем, кто меня поддержал тем или иным способом. Ватным уродам (вроде авторов сообщений другого сорта) в очередной раз публично скажу: не дождетесь!" - написал он в соцсети. 

Ягольник не объяснил, кого именно он называет "ватой" и почему.

Напомним, в Киеве хулиганы напали на болельщиков "Ливерпуля".  Фанаты ФК получили порезы и раны головы и шеи.

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