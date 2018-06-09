- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООС намного эффективнее АТО, - Порошенко
Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 9 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 9 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56080
- Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5922
- Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6744
- Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9562
- Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18546
- Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21154
- Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14257
- Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15413
- Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12679
- Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10759
- Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 22707 / 22453
- Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 4697 / 7605
- В Раде депутат побил другого из-за Сенцова 2671 / 3004
- Очарование мерзости. Как убить Путина 2634 / 7071
- Маск показал новую Tesla Model Y 2304 / 2503
- Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 1973 / 2425
- Ученые нашли причину самой смертоносной эпидемии в истории 1941 / 2319
- Украинские танки в Германии подавили легковые автомобили 1883 / 2055
- Стартовый пакет. Как отставка министра финансов запустила Высший антикоррупционный суд 1846 / 1902
- Украинцам до конца года дважды пересчитают пенсии 1760 / 3540
- Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 66 / 22453
- Очарование мерзости. Как убить Путина 17 / 7071
- Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 9 / 2425
- Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 9 / 7605
- Компартия Украины и Партия Регионов официально продолжают деятельность 5 / 196
- Печерский суд засекретил приговор соратнику Саакашвили 5 / 1086
- Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 5 / 5509
- В Польше отменят плату за парковку электромобилей 5 / 440
- В Украине открыли новое месторождение газа 5 / 5944
- Маск показал новую Tesla Model Y 4 / 2503
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.