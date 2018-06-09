На дороге сформировалась пробка почти на 4 километра

На Гостомельском шоссе под Киевом в направлении Бучи произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков.

Как сообщает dtp.kiev.ua, все произошло так: во время поворота на Ирпень в пассажирский автобус врезалась фура. От удара автобус "влетел" в грузовик.

Информации о пострадавших пока нет.

На дороге сформировалась пробка почти на 4 километра, сообщает ТСН.