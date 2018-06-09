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Завтра украинцы засушатся и зажарятся

Завтра украинцы засушатся и зажарятся
Лето / Фото: telegraf.com.ua

Погода в Украине в воскресенье обещает быть сухой и жаркой

09.06.18 572
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На воскресенье, 10 июня, Укргидрометцентр обещает жаркую и сухую погоду. 

Средняя температура воздуха в воскресенье вырастет. Так, в западных областях Украины она составит от +26 до +30 градусов, в центральных областях – от +24 до +27 градусов, в северных – от +22 до +36 градусов, в южных – от +27 до +31 градусов и в восточных – от +19 до +24 градусов. 

Скорость ветра в среднем в Украине будет достигать 5-10 метров в секунду. 

Прогноз погоды на воскресенье, 10 июня, в городах Украины: 

Ужгород – +28...+30

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +19...+21

Полтава – +22...+24

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+29

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +21...+23

Киев – +24...+26

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