Завтра украинцы засушатся и зажарятся

На воскресенье, 10 июня, Укргидрометцентр обещает жаркую и сухую погоду.
Средняя температура воздуха в воскресенье вырастет. Так, в западных областях Украины она составит от +26 до +30 градусов, в центральных областях – от +24 до +27 градусов, в северных – от +22 до +36 градусов, в южных – от +27 до +31 градусов и в восточных – от +19 до +24 градусов.
Скорость ветра в среднем в Украине будет достигать 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 10 июня, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +19...+21
Полтава – +22...+24
Днепр – +25...+27
Запорожье – +27...+29
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +21...+23
Киев – +24...+26