Омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев

Порошенко и Путин обо всем договорились

Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин обсудили по телефону обмен удерживаемых лиц.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских – в России.

В ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят заключенных в РФ и Украине.

Порошенко напомнил Путину о голодовке незаконно осужденных украинцев, томящихся в российских застенках, и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

Также обсуждалась ситуация на востоке Украины и ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата".

Напомним, 14 мая 2018 года незаконно осужденный оккупационными российскими властями украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. Правда, позже Кольченко прекратил голодовку по состоянию здоровья.