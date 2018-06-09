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Главная » Страна » В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь

В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь

В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь
Юрий Чижмарь / Фото из открытых источников

Он был госпитализирован в тяжелом состоянии

09.06.18 447
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В результате авиакатастрофы, которая произошла сегодня в Польше, пострадал народный депутат Украины Юрий Чижмарь из Радикальной партии. 

Двое других пострадавших - Владимир Васильев и Даниил Береговой. 

Как сообщает Lb.ua со ссылкой на источники в Госпогранслужбе, авария самолета RV-10 с регистрационным номером UR-PMAV произошла во время перелета из Львова в Жешув. 

Депутата в тяжелом состоянии забрали с места аварии на вертолете службы спасения. 

Ранее сегодня СМИ сообщили, что зарегистрированный в Украине легкомоторный самолет разбился в польском Жешуве. Авиакатастрофа произошла во время захода самолета на посадку.

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