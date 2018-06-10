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Ситуация на Донбассе

Боевики на Донбассе 30 раз нарушали режим прекращения огня

Боевики на Донбассе 30 раз нарушали режим прекращения огня
Фото: presalibera.net

Ситуация остается контролируемой

10.06.18 13
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9 июня, двое украинских военнослужащих Объединенных сил получили ранения и были госпитализированы.

Боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщается в пресс-центре Операции объединенных сил.

9 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается активизация вражеских сил на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком – в районах Пески и Опытное, а также Новоселовка Вторая, на Мариупольском направлении.

Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага.

По данным разведки, в сутки двое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены.

В течение ночи 10 июня, боевики пять раз нарушали режим тишины, тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, Порошенко, считает, что  ООС намного эффективнее АТО. По словам президента, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.

 

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