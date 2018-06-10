Водоснабжение в Авдеевке полностью восстановлено

Утром в воскресенье, 10 июня, в Авдеевке возобновили подачу воды.
Об этом сообщает ГСЧС Донецкой области.
9 июня было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и в 18:00 ее запустили.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непростые ответы. Ирина Геращенко — о введении миротворцев на Донбасс, амнистии для пособников боевиков и освобождении украинских пленных
По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжение Авдеевки и поселков Ласточкино и Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме.
Отметим, в субботу, 9 июня, в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, Жебривский обвинил Донецкоблгаз в "пособничестве террористам".