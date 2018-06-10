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Главная » Страна » В Сумах взорвали гранату, восемь человек пострадали

В Сумах взорвали гранату, восемь человек пострадали

В Сумах взорвали гранату, восемь человек пострадали
Фото: ТСН

Трагедия произошла в развлекательном центре

10.06.18 121
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В воскресенье, 10 июня, около 6 утра в Сумах в развлекательном заведении "Луна" взорвалась граната РГД-5. 

Как сообщает ТСН, семь человек получили ранения.

Пострадавших госпитализировали в Сумскую областную больницу. Двое из них - в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали мужчину 1990 года рождения. Во время задержания он оказал сопротивление полиции, угрожал ножом.

Ему инкриминируют несколько статей УК. Среди которых хулиганство, сопротивление работникам полиции и незаконное хранение оружия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, пострадавшим от 18 до 34 лет.

"Установлено, что молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба "Луна" в соседнем дворе", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Злоумышленник, 28-летний сумчанин, находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Днепре в лесополосе нашли почти 300 гранат. В замаскированном тайнике в лесополосе хранилось около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5, 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие боеприпасы.

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