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Главная » Страна » На городском рынке Новой Каховки нашли взрывное устройство

На городском рынке Новой Каховки нашли взрывное устройство

На городском рынке Новой Каховки нашли взрывное устройство
Фото с сайта tavriya.com.ua

Сообщение поступило сегодня, в 7 утра

10.06.18 69
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В Херсонской области в Новой Каховке полиция нашла взрывчатку на местном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Сообщение о взрывчатке поступило в полицию, сегодня, 10 июня, в 07.00. 

"Женщина рассказала, что на улице возле магазина, в котором она работает на городском рынке, находится неизвестный подозрительный предмет. Следственно-оперативная группа выяснила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство", - уточнили в полиции.

Сотрудники полиции сразу же оцепили место происшествия и отвели людей.

Специалисты взрыво-технического отдела полиции обезвредили основную часть устройства. Взрывчатка отправлена на экспертизу.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Проводятся следственные действия.

Напомним, пенсионерка в Краматорске нашла дома 26 кг взрывчатки.

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