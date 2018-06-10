На городском рынке Новой Каховки нашли взрывное устройство

В Херсонской области в Новой Каховке полиция нашла взрывчатку на местном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Сообщение о взрывчатке поступило в полицию, сегодня, 10 июня, в 07.00.
"Женщина рассказала, что на улице возле магазина, в котором она работает на городском рынке, находится неизвестный подозрительный предмет. Следственно-оперативная группа выяснила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство", - уточнили в полиции.
Сотрудники полиции сразу же оцепили место происшествия и отвели людей.
Специалисты взрыво-технического отдела полиции обезвредили основную часть устройства. Взрывчатка отправлена на экспертизу.
Предварительная правовая квалификация события – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
Проводятся следственные действия.
Напомним, пенсионерка в Краматорске нашла дома 26 кг взрывчатки.