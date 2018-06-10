Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Порошенко выразил благодарность G7 за поддержку

Порошенко выразил благодарность G7 за поддержку

Порошенко выразил благодарность G7 за поддержку
Фото с сайта 24 Канал

Президент поблагодарил за "мощный сигнал поддержки Украины"

10.06.18 22
000

Президент Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Большой Семерки и ЕС за "мощный сигнал поддержки Украины".

По словам президента, саммит G7 в Шарлевуа и его контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

"Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств продолжит расти!", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Лидеры стран G7 также выразили готовность в случае необходимости "ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия".

Напомним, Порошенко призвал мир "просто не верить российским СМИ".

"Просто не верьте российским СМИ. Это простой ответ. Россия продолжает свою политику фальшивых новостей, включая обвинения в фашизме. Эти обвинения очень опасны для демократии, и мы должны бороться с этим", - заявил Порошенко.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Трамп отозвал подпись под декларацией саммита G7Говорить об обмене заключенными с Украиной пока преждевременно, - ПутинОмбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56232
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6076
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6913
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9614
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18711
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21325
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14379
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15524
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12818
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10822
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 13186 / 27137
  2. В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь 5074 / 5404
  3. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 3581 / 3726
  4. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 2790 / 3572
  5. Собственникам квартир могут позволить отказываться от отопления 2406 / 2823
  6. Ученые нашли причину самой смертоносной эпидемии в истории 2262 / 2597
  7. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 1938 / 8504
  8. Служба внешней разведки закупит 2 360 шоколадок Roshen 1715 / 1942
  9. В танковом турнире НАТО Украина заняла последнее место 1537 / 1814
  10. Украинцам до конца года дважды пересчитают пенсии 1246 / 3682
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 43 / 27137
  2. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 22 / 3726
  3. Служба внешней разведки закупит 2 360 шоколадок Roshen 10 / 1942
  4. Собственникам квартир могут позволить отказываться от отопления 9 / 2823
  5. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 8 / 3572
  6. Введение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложено 7 / 1442
  7. Страны "Большой семерки" создадут подразделение быстрого реагирования на внешние угрозы 6 / 380
  8. Казус Линчевского. Зачем заместитель министра здравоохранения открыл ящик Пандоры 5 / 933
  9. Компартия Украины и Партия Регионов официально продолжают деятельность 5 / 402
  10. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 4 / 2125
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.