Порошенко выразил благодарность G7 за поддержку

Президент Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Большой Семерки и ЕС за "мощный сигнал поддержки Украины".

По словам президента, саммит G7 в Шарлевуа и его контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

"Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств продолжит расти!", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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Лидеры стран G7 также выразили готовность в случае необходимости "ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия".

Напомним, Порошенко призвал мир "просто не верить российским СМИ".

"Просто не верьте российским СМИ. Это простой ответ. Россия продолжает свою политику фальшивых новостей, включая обвинения в фашизме. Эти обвинения очень опасны для демократии, и мы должны бороться с этим", - заявил Порошенко.