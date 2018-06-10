Наши военные уничтожили два минометных расчета противника

Наши военные на Донбассе в случае угрозы личному составу или гражданскому населению наносят превентивные удары по позициям боевиков. Видео с примером такого удара опубликовала волонтерская организация "Вернись живым" в Facebook.

"Превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку линии разграничения - один из действенных методов в военной стратегии", - говорится в подписи к видео.

Перед нанесением удара, наша аэроразведка заметила выгрузку боевиками из транспорта боеприпасов и развертывание двух минометных расчетов.

"Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить задуманное, - сообщили волонтеры.

Волонтеры просят всех неравнодушных помочь с закупкой для наших военных беспилотных аппаратов с тепловизионной головой. Стоимость одной единицы составляет 170 тыс. грн.

Напомним, 9 июня, двое украинских военнослужащих Объединенных сил получили ранения и были госпитализированы. Боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения.